Lucid Motors завершила строительство завода по производству электрокаров в США

2 декабря 2020, 9:45

Стартап Lucid Motors, основатель и гендиректор которого Питер Роулинсон (Peter Rawlinson) считает главным конкурентом компанию Tesla, сообщил о завершении строительства первой очереди завода по выпуску электромобилей в Каса-Гранде (штат Аризона), получившего название «Lucid AMP-1 factory».

После окончания строительства всего комплекса здесь будет выпускаться 400 тыс. электромобилей в год, включая представленный ранее в этом году первый автомобиль компании — электрический седан Air. Анонс Lucid Air дважды откладывался из-за проблем компании с финансированием, но теперь, по всей видимости, ничто не мешает ей наладить выпуск электрокара премиум-класса в полном объёме.

«Мы заложили первый камень на участке Lucid AMP-1 площадью 590 акров (239 га) в Каса-Гранде, штат Аризона, 2 декабря 2019 года, и чуть менее чем через год мы завершили строительство первого завода по производству электромобилей в Северной Америке. Усилия и гибкость, продемонстрированные этой командой, поистине поразительны, поскольку мы уже вводим в эксплуатацию оборудование, совместимое с производственной системой Lucid, чтобы всего через несколько месяцев начать производство электромобиля следующего поколения Lucid Air», — отметил Роулинсон.