Китай прискорює розгортання нового покоління J-20A у Тайваню

20 мая 2026, 11:15

ВПС НВАК почали переозброєння елітних авіаційних бригад з базової версії J-20 на нову модифікацію J-20A, причому пріоритет отримують підрозділи, розташовані безпосередньо навпроти Тайванської протоки.

Однією з перших нову версію отримав 41-й авіаційний бригадний полк у провінції Фуцзянь - регіоні, який залишається ключовим плацдармом Китаю для потенційних операцій навколо Тайваню. Показово, що перехід на J-20 тут розпочався лише кілька років тому, а тепер підрозділ уже отримує суттєво модернізовану версію.Головна зміна – нові двигуни WS-15. Саме вони довгий час вважалися одним із найпроблемніших елементів китайської програми п'ятого покоління. Тепер Пекін фактично заявляє, що проблему вирішено і J-20A отримує силову установку нового рівня.За рахунок WS-15 літак помітно додає у тязі, дальності, крейсерській швидкості та енергетичних можливостях для бортових систем. Фактично Китай намагається вивести J-20A у категорію "5+ покоління", роблячи ставку не тільки на малопомітність, але і на перевагу за дальністю дії та тривалістю патрулювання.При цьому швидкість переозброєння говорить про масштаби китайського авіапрому. НВАК вже не просто виробляє сучасні винищувачі серійно — Китай починає швидко оновлювати навіть нові літаки, фактично створюючи постійний цикл глибокої модернізації.Паралельно Пекін формує відразу кілька поколінь малопомітної авіації: важкий J-20A, масовіший J-35 та подальші проекти наступного покоління. Це вказує на довгострокову ставку КНР саме на домінування у повітрі як основу майбутнього конфлікту в Індо-Тихоокеанському регіоні.