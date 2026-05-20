20 мая 2026, 9:45

Спортзал лечит депрессию

Слабые люди на 42% чаще сталкиваются со стрессом и психологическими проблемами, чем сильные. 

Учёные считают слабый хват и низкую мышечную силу маркерами будущего стресса и психических расстройств. Эксперты объясняют: хорошая мышечная сила напрямую связана с объёмом гиппокампа (память и эмоции) и высокими когнитивными показателями.
