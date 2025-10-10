Європа готується до війни: що відбувається

На тлі зростаючих загроз з боку Росії та загальної нестабільності країни Європи прискорюють переозброєння і зміцнюють оборону.
1. Військові бюджети ростуть.
Польща, Німеччина, Франція та інші держави збільшують витрати до 3–4 % ВВП. Мільярди євро спрямовують на техніку, ППО, безпілотники й боєприпаси.
2. Нарощується виробництво зброї.
ЄС запускає програму Readiness 2030, яка передбачає інвестиції понад 800 млрд євро у військову промисловість.
3. Будується оборонна інфраструктура.
У багатьох країнах оновлюють бомбосховища, створюють склади та стратегічні пункти оборони.
4. Посилюється захист від гібридних загроз.
Розвиваються кібервійська, системи перехоплення дронів і боротьба з дезінформацією.
Європа вперше за десятиліття відверто говорить про готовність до можливої війни. Оборона стає головним пріоритетом для урядів і суспільства.