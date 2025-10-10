Європа готується до війни: що відбувається

10 октября 2025, 8:15

На тлі зростаючих загроз з боку Росії та загальної нестабільності країни Європи прискорюють переозброєння і зміцнюють оборону.

1. Військові бюджети ростуть.

Польща, Німеччина, Франція та інші держави збільшують витрати до 3–4 % ВВП. Мільярди євро спрямовують на техніку, ППО, безпілотники й боєприпаси.



2. Нарощується виробництво зброї.

ЄС запускає програму Readiness 2030, яка передбачає інвестиції понад 800 млрд євро у військову промисловість.



3. Будується оборонна інфраструктура.

У багатьох країнах оновлюють бомбосховища, створюють склади та стратегічні пункти оборони.



4. Посилюється захист від гібридних загроз.

Розвиваються кібервійська, системи перехоплення дронів і боротьба з дезінформацією.



Європа вперше за десятиліття відверто говорить про готовність до можливої війни. Оборона стає головним пріоритетом для урядів і суспільства.