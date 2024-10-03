ВООЗ пропонує контролювати використання смартфонів за аналогією з курінням

3 октября 2024, 14:15

Причиною є зростаючий негативний вплив ігор і соціальних мереж на психічне здоров’я дітей.

На думку ВООЗ, необхідно запроваджувати вікові обмеження на користування гаджетами, регулювати ціни на цифрові пристрої, а також створювати спеціальні зони, де користування смартфонами буде заборонено. Такі заходи можуть допомогти зменшити рівень цифрової залежності серед дітей та підлітків.Згідно з дослідженням, опублікованим ВООЗ минулого місяця, кожен десятий підліток у Європі страждає від цифрової залежності.