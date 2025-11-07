Підвищення тарифів на електроенергію може зупинити плани з відновлення економіки

7 ноября 2025, 13:45

Провідні галузеві об’єднання України — «Укрметалургпром», НАДПУ, «УкрФА», Союз хіміків, «Укрцемент» та інші — заявили про критичний вплив високих тарифів на електроенергію.

Промисловці попереджають: через це українські підприємства втрачають конкурентоспроможність, а іноді платять за світло навіть дорожче, ніж у Європі.Гендиректор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо заявив, що через надвисокі тарифи підприємство може зупинити роботу в Україні.Для порівняння — у Німеччині держава виділяє 6,5 млрд євро на підтримку енергоємних компаній, тоді як в Україні бізнес залишається сам на сам із зростаючими рахунками.Промисловці закликають уряд зупинити підвищення тарифів, посилити контроль за держмонополіями та запровадити антикризові програми підтримки.Тим часом НКРЕКП вже погодила нове підвищення — у 2026 році тариф на передачу електроенергії може зрости ще на 14,6%.