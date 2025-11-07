Підвищення тарифів на електроенергію може зупинити плани з відновлення економіки

Провідні галузеві об’єднання України — «Укрметалургпром», НАДПУ, «УкрФА», Союз хіміків, «Укрцемент» та інші — заявили про критичний вплив високих тарифів на електроенергію.
Промисловці попереджають: через це українські підприємства втрачають конкурентоспроможність, а іноді платять за світло навіть дорожче, ніж у Європі.
Гендиректор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо заявив, що через надвисокі тарифи підприємство може зупинити роботу в Україні.
Для порівняння — у Німеччині держава виділяє 6,5 млрд євро на підтримку енергоємних компаній, тоді як в Україні бізнес залишається сам на сам із зростаючими рахунками.
Промисловці закликають уряд зупинити підвищення тарифів, посилити контроль за держмонополіями та запровадити антикризові програми підтримки.
Тим часом НКРЕКП вже погодила нове підвищення — у 2026 році тариф на передачу електроенергії може зрости ще на 14,6%.