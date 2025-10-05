Як зміняться тарифи на електроенергію для українців упродовж трьох років

5 октября 2025, 18:16

Тарифи на електроенергію для населення та бізнесу зростатимуть. Цей процес є неминучим у зв’язку з вимогами європейських кредиторів та постійними зовнішніми впливами на українську енергосистему.

Експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв у розмові з бренд-менеджером EcoFlow Ukraine Сергієм Сіліним розповів, скільки сплачуватимуть українці за світло до 2028 року.

Починаючи з 2022 року українська енергосистема опиняється під постійним впливом зовнішніх чинників, відтак потребує систематичного відновлення. Для цього були залучені зовнішні кошти від інвестиційних партнерів. Одним з найбільших став Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

За словами Станіслава Ігнатьєва, наразі є вимога щодо початку процесу повернення наданих кредитних коштів на погашення боргів в галузі енергетики. І Україна має знайти статті витрат, які можна оптимізувати.

“Наприклад, можна оптимізувати так звані спеціальні обов’язки державного підприємства “Енергоатом” та “Гідроенерго”, які компенсують різницю між тарифом для населення і ринковим для бізнесу. Але споруди “Гідроенерго” пошкоджені, деякі узагалі зруйновані, тому платіжна дисципліна не найкраща. Крім того через посушливе літо сховища не наповнені до проєктного об’єму і все навантаження йде на “Енергоатом”, — розповів Ігнатьєв.Тому за таких умов процес підвищення тарифів на електроенергію для населення та бізнесу є неминучим.Дорожчання електроенергії не буде різким, а триватиме щонайменше упродовж трьох наступних років.

“Міністерство економіки на основі вимог від кредитора прогнозує щорічне збільшення тарифу на електроенергію для населення в межах 15% з коридором ±5%. Тобто вартість електроенергії для населення збільшуватиметься на 10 – 20%”, — зазначив експерт Українського інституту майбутнього.

Відтак до кінця 2028 року тарифи на електроенергію можуть зрости на 60% і загальна вартість кіловату складатиме до 8 гривень.

Зазначимо, станом на початок жовтня 2025 року вартість електроенергії для побутових споживачів залишається сталою і складає 4,32 грн/кВт•год вдень та 2,16 грн/кВт•год вночі за умови встановленого двозонного лічильника.

Найефективнішим рішенням для заощадження коштів на сплаті комунальних платежів є домашня СЕС. Бренд EcoFlow упродовж останніх чотирьох років розробив щонайменше три сценарії енергоефективності для побутових споживачів:

● зарядна станція та сонячні панелі: це найбільш оптимальний і мобільний варіант для мешканців багатоквартирних будинків, що не потребує масштабної інсталяції. Сонячні панелі можна розміщувати на балконах чи дахах багатоповерхівок і підключати їх безпосередньо до зарядної станції для накопичення безкоштовної електроенергії або поєднувати із мікроінвертором;

● система енергозабезпечення STREAM: рішення, що розроблене для цілодобового живлення помешкання безкоштовною сонячною енергією. Гібридні батареї STREAM Ultra та STREAM Pro з вбудованим мікроінвертором автоматично перетворюють постійний струм у змінний і подають його одразу до розеток;

● стаціонарна система енергонезалежності PowerOcean та PowerOcen Plus: масштабне рішення для живлення приватних помешкань та бізнесу, що теж використовує безкоштовну сонячну енергію та накопичує її батареях для повсякденного та резервного енергозабезпечення пристроїв.



“За майже чотири роки ми реалізували систем зберігання електроенергії на 500 МВт, умовно це як пів атомного енергоблоку. Найбільше відзначився 2024 рік, за рахунок максимального попиту та виходу у продаж стаціонарних систем PowerOcean. Лише тоді за один рік ми отримали до 200 МВт. Якщо ж говорити про зарядні станції та сонячні панелі, тобто можливість генерації та зберігання електроенергії — це до півтора ГВт розподіленої генерації”, — поділився бренд-менеджер EcoFlow Ukraine Сергій Сілін.

Детальніше ознайомитися з енергонезалежними рішеннями EcoFlow можна на офіційному сайті: https://ecoflowukraine.com/products/