Італія перевіряє косметичні бренди через вплив на дітей

30 марта 2026, 14:15

Італійські регулятори розпочали розслідування щодо Sephora та Benefit Cosmetics через підозри у використанні прихованого маркетингу, спрямованого на неповнолітніх.

Антимонопольне відомство перевіряє рекламу засобів догляду за шкірою, яка могла орієнтуватися навіть на дівчат до 10 років. Йдеться про явище «косметикорексії» — нав’язливої зацікавленості косметикою серед дітей.Основний вплив здійснюється через соцмережі, де молоді інфлюенсери просувають догляд за шкірою та стимулюють часті покупки.Дерматологи попереджають, що надмірне використання косметики може шкодити дитячій шкірі та психоемоційному стану.Компанії, що входять до групи LVMH, заявили про готовність співпрацювати з владою та запевнили, що дотримуються законодавства.