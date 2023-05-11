Чехія може розглянути можливість передачі Україні літаків L-159

11 мая 2023, 10:45

Західні країни поки що утримуються від надання сучасних винищувачів, тому що підготовка до їх використання займає багато часу і, тому що літаки містять секретні системи.

"Але я знаю, що переговори продовжуються, і давайте здивуємося, якщо в результаті Україна отримає кілька F-16, можливо, з демонтованою частиною цієї техніки", - сказав президент.Також Павел припустив можливість постачання Чехією літаків L-159: "Варто замислитися, можливо, могли б ми надати Україні наші літаки Л-159 з певним видом та перспективою на переозброєння, адже навіть вони, як літаки безпосередньої авіаційної підтримки, могли б суттєво допомогти Україні у контрнаступі".