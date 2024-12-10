На Сумщині вперше зареєстрували випадок гарячки Західного Нілу

10 декабря 2024, 12:45

Мешканець м. Ромни вперше звернувся за медичною допомогою ще у вересні. Попередньо був встановлений діагноз: гнійний менінгоенцефаліт.

З погіршенням стану, хворий був переведений до інфекційної лікарні м. Київ де перебував на лікуванні майже 2 місяці. За даними лабораторного обстеження хворого у жовтні підтверджено гарячку Західного Нілу.

У нього спостерігалися підвищення температура тіла до 39–40℃, пронос, агресія та неадекватна поведінка, а також висип на шкірі («за типом крововиливів»), шиї та ногах. Згодом у чоловіка з’явилися головний біль, втрата свідомості, судоми. Наразі пацієнт виписаний додому.