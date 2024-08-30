З початку літа з цим діагнозом було госпіталізовано 17 осіб. В Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних.
Переносники захворювання — певні види комарів. Хвороба починається з ознобу і швидкого підвищення температури тіла, що супроводжується симптомами інтоксикації.
30 августа 2024, 13:15
У київській лікарні померли 3 людини від небезпечної хвороби
З початку літа з цим діагнозом було госпіталізовано 17 осіб. В Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних.
Оцените новость: