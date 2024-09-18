До Одеси долетіли небезпечні тигрові комарі

18 сентября 2024, 13:15

Азійський тигровий комар робить дуже болючі укуси, які до того ж є небезпечними.



Найгірше, що комар розповсюджує віруси жовтої лихоманки, Зіка, Денге і Чікунгунья, віруси Західного Нілу та енцефаліту Сент-Луїс.

Також розносять гельмінти, які викликають дирофіляріоз. Це захворювання вражає м'язову тканину, серцево-судинну систему, легені та печінку.Як розпізнати Азійського тигрового комара? Легко! Його чорне тіло вкрито білими смужками, а на голові є вусики. Коли комар напивається крові, його черевце стає червоне.