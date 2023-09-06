Ізраїль вперше долучиться до "Кримської платформи"

6 сентября 2023, 10:45

Ізраїль вперше візьме участь у парламентському саміті 24 жовтня у Празі. Відповідне рішення ухвалив парламент Ізраїлю.

Зараз участь у заході підтвердили понад 30 спікерів парламентів. Від Ізраїлю на ньому будуть представлені голова Комітету міжнародної політики і оборони Кнесету Юлій Едельштейн та співголова групи Ізраїль–Україна Зеєв Елькін."Кримська платформа" збирає під своєю егідою усі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання у межах міжнародних організацій, інших міжнародних урядових і неурядових форумів.