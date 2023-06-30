30 июня 2023, 14:15

У Львові та околицях збільшиться кількість камер відеонагляду

До кінця 2023 року на території Львівської громади планують встановити ще близько 300 камер відеоспостереження.

Зокрема, розпочнеться монтаж відеокамер на майданчиках для платного паркування. А також – у трьох міських парках: Личаківському, Снопківському та 700-річчя Львова. А у парку ім.І.Франка  під відеонаглядом буде і дитячий майданчик «Лис Микита».


Оцените новость:
  • 0 оценок