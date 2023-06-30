У Львові та околицях збільшиться кількість камер відеонагляду

30 июня 2023, 14:15

До кінця 2023 року на території Львівської громади планують встановити ще близько 300 камер відеоспостереження.



Зокрема, розпочнеться монтаж відеокамер на майданчиках для платного паркування. А також – у трьох міських парках: Личаківському, Снопківському та 700-річчя Львова. А у парку ім.І.Франка під відеонаглядом буде і дитячий майданчик «Лис Микита».