6 марта 2024, 13:45

У Ворзелі зведуть модульний реабілітаційний центр

Цього року у Бучанській громаді планують створити новий модульний реабілітаційний центр.

 “Сьогодні мали виїзну нараду з американськими партнерами з Ukraine Focus на чолі з Броком Бірманом — другом нашої громади і координатором проєкту. Локацію вже визначили й, таким чином, розширимо можливості КНП «Центр ментального здоровʼя» Київської обласної ради на території Бучанської громади”, – про це повідомляє Бучанська міська рада.


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