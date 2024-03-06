У Ворзелі зведуть модульний реабілітаційний центр

6 марта 2024, 13:45

Цього року у Бучанській громаді планують створити новий модульний реабілітаційний центр.



“Сьогодні мали виїзну нараду з американськими партнерами з Ukraine Focus на чолі з Броком Бірманом — другом нашої громади і координатором проєкту. Локацію вже визначили й, таким чином, розширимо можливості КНП «Центр ментального здоровʼя» Київської обласної ради на території Бучанської громади”, – про це повідомляє Бучанська міська рада.