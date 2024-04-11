"Жертва Тік-Току": на Чернігівщині чоловіка ошукали на понад 25 тисяч

11 апреля 2024, 12:15

Нещодавно до поліції надійшло повідомлення від 44-річного мешканця Семенівської громади про те, що в соц мережі Тік Ток він знайшов оголошення про продаж автомобіля та зацікавився ним.

Звʼязавшись з продавцем та обговоривши всі деталі покупки, заявник перевів грошові кошти в сумі 25500 гривень на банківську картку останнього, але автомобіль так і не отримав.Коли потерпілий зрозумів, що його ошукали, то одразу звернувся за допомогою до поліції.За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).