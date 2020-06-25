Киевстар и "ТОКА" запустили новый сервис для владельцев электрокаров

25 июня 2020, 11:45

В рамках сотрудничества мобильного оператора Киевстар и сети электрозаправок «ТОКА» запущена новая услуга для владельцев электромобилей – пополнение личного аккаунта в сети «ТОКА» с мобильного счета Киевстар.

Компании также запустили акцию «Мобильный счет заряжает». 6 000 абонентов Киевстар являются владельцами электромобилей. Теперь при пополнении личного аккаунта в сети «ТОКА» с мобильного счета клиенты будут получать бонус на личный аккаунт в размере 5% или 10% в зависимости от суммы пополнения. Акция действует в течение двух месяцев, начиная с 20 июня.

Сотрудничество с сетью «ТОКА» прокомментировал Сергей Коптик, руководитель департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар: «Мы знаем, что спрос на электромобили в Украине растет и в 2019 году их количество составило уже 36 000 единиц. Мы также видим позитивную динамику в использовании мобильного счета, как платежного способа. Поэтому мы рады предложить абонентам Киевстар не только новый сервис, но и акцию – на этот раз с сетью электрозаправок. Для владельцев электромобилей это возможность сэкономить время и деньги, а для нас – возможность показать удобство оплаты услуги с мобильного счета и еще один шаг в развитии безналичной платежной культуры. Экологичный транспорт, экологичный вид оплаты – для наших клиентов двойная польза!»

Как это работает?

Чтобы воспользоваться акцией, владельцу электромобиля необходимо пополнить личный аккаунт в мобильном приложении TOKA NETWORK с мобильного счета Киевстар или на сайте money.kyivstar.ua на сумму от 200 грн. При пополнении личного аккаунта необходимо выбрать способ оплаты «мобильные деньги». Если клиент пополняет аккаунт на сумму от 200 до 1 999 грн, то получает 5% бонуса от суммы, при пополнении от 2 000 грн до 4 999 грн – 10% бонуса. Бонус начисляется на личный аккаунт клиента в сети ТОКА.

«Безупречный, максимально приближенный к потребностям наших клиентов сервис – важнейшее правило для сети ТОКА. Поэтому мы постоянно ищем возможности, чтобы клиентам ТОКА было комфортно и выгодно пользоваться нашими зарядными станциями. Совместная акция с Киевстар – очередной шаг на этом пути. Уверен, что электромобилисты оценят ее преимущества и не раз воспользуются оплатой услуги с мобильного счета», – отметил директор Первой национальной сети электрозарядных комплексов ТОКА Стефан Благовисный.

Услуга доступна всем абонентам предоплаченной связи.