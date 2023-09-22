Албания передала Украине 22 бронетранспортера M1224 MaxxPrо

22 сентября 2023, 12:15

Албания передала Украине 22 бронетранспортера M1224 MaxxPro и 82-мм минометные снаряды, согласно информации, представленной порталом Oryx.



Также Албания присоединилась к декларации стран G7, обеспечивая гарантии безопасности для Украины, даже до того момента, когда Украина станет членом НАТО.