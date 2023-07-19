Бельгия, Нидерланды и Люксембург передадут Украине бронетранспортеры М113

19 июля 2023, 9:15

Как сообщает УП, бронетранспортеры будут приобретены у промышленности и отремонтированы. Вместе с техникой ВСУ также получат необходимые запчасти.

Количество БТР и сроки их передачи не разглашаются, но указывается, что это произойдет "в течение следующих нескольких месяцев".*M113 – это транспортное средство, которое используется армиями многих стран мира для перемещения пехотинцев на поле боя из одной точки в другую. Эти БТР оснащены дистанционно управляемой системой вооружения. Также на машинах можно установить пулеметы.