Франція не прийматиме дитяче "Євробачення-2026" через скорочення бюджету

22 декабря 2025, 19:45

Француженка Лу Делез перемогла у фіналі цьогорічного дитячого "Євробачення" і виборола право для своєї країни приймати конкурс у наступному році. Але цього не станеться.

Cуспільний мовник Франції заявив, що у 2026 році планує заощадити €140 млн. Організація масштабного музичного конкурсу в ці плани не вписується.Країна вже відмовлялася проводити дитяче "Євробачення" у 2024 році, коли в Парижі йшли Олімпійські ігри. Конкурс тоді прийняла Іспанія, представниця якої посіла друге місце.Нагадаємо, що друге місце на дитячому "Євробаченні-2025", фінал якого пройшов у Грузії 13 грудня, здобула представниця України Софія Нерсесян.