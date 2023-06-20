СБУ ліквідувала масштабну схему вимагання грошей з експортерів агропродукції

20 июня 2023, 9:15

Служба безпеки України викрила чиновників, які обклали «даниною» представників вітчизняних компаній, що займаються експортом українського зерна.

В обмін на хабарі чиновники «гарантували» підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосптовару.Встановлено, що зернотрейдери мали сплачувати «суми» готівкою або перераховувати їх на банківські рахунки підконтрольних посадовцям фірм.Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);▪️ ч. 3 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн кожному.