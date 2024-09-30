Китайських чиновників звинувачують у спробі контрабанди дронів до Лівії

30 сентября 2024, 11:15

Китайські офіційні особи звинувачуються у змові з метою обходу санкцій ООН та контрабанди військових дронів лівійському полководцю Халіфі Хафтару під прикриттям гуманітарної допомоги у боротьбі з COVID-19.

За наявними даними, угода на суму $1 млрд передбачала постачання 42 БПЛА через підкуплених чиновників ООН.Згідно з поданими в суді Монреаля документами, змова включала продаж лівійської нафти Китаю та купівлю військової техніки в обхід санкцій, а безпілотники були замасковані під компоненти вітряних турбін . Точна доля угоди залишається невідомою, проте її розкриття, ймовірно, поставило угоду під загрозу.