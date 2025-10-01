Китай відкрив першу високогірну базу для випробувань дронів

1 октября 2025, 13:15

28 вересня у Тибетському автономному районі (Нгарі) на висоті понад 4300 м над рівнем моря офіційно запрацювала перша в Китаї база для випробувань безпілотників у гірських умовах.

Це — спроба КНР створити унікальний полігон для доведення технологій, здатних працювати при розрідженому повітрі, низькому тиску, холоді й нестачі кисню. Відкриття супроводжувалося презентацією нового безпілотника «Алі Юньдун-1», спроєктованого спеціально для високогір’я.Новий апарат має такі параметри: маса зльоту 100 кг, швидкість до 150 км/год, тривалість польоту — 4,5 години, вітростійкість — до 6 балів. Розробка тривала 14 місяців і передбачала вирішення проблем потужності двигуна, обледеніння й посилення конструкції для польотів у турбулентності. Саме на таких характеристиках і будується концепт «універсального дрона високогір’я», придатного як для військових, так і для цивільних сценаріїв.Влада активно просуває ідею «низькорівневої економіки», де дрони виконуватимуть широкий спектр завдань: доставка медикаментів і евакуація у горах, моніторинг екології, контроль інфраструктури, а також нові сервіси для туризму. До проєкту вже долучилися компанії та асоціації з трьох ключових хабів китайської дронової промисловості — Сіаня, Шеньчженя і Ченду.Цей крок — не лише регіональний експеримент, а й важливий сигнал: Китай інвестує у створення бази знань і технологій для дронів, здатних діяти в екстремальних умовах. У перспективі це означає і розширення військових можливостей у гірських прикордонних районах, і формування нового сегменту «висотного» ринку для безпілотних технологій.