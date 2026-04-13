Китай виводить антидронові лазери на експорт

13 апреля 2026, 16:15

Китайська компанія SKYON Capital Limited заявила про готовність постачати на зовнішній ринок лінійку лазерних антидронових систем потужністю від 1 до 200 кВт, із заявленими дальностями від 1 до 20 км.

За словами компанії, інтерес уже проявляють і потенційні покупці з арабського регіону. Це важливий сигнал: Китай намагається зайти не просто в нішу засобів боротьби з БпЛА, а саме в сегмент директед-енерджі ППО.



Найцікавіша заява — це 32-кВт варіант, який, за словами SKYON, здатен працювати по FPV-дронах на дистанції до 4 км, а по більших цілях типу Shahed-136 — приблизно на 3 км. Компанія також заявляє широкий температурний діапазон від –20°C до +60°C, можливість зберігати готовність до вогню під час підзарядки та використання просторового об’єднання променів, яке має покращувати якість пучка й зменшувати вплив турбулентності та вологості.



Головний сенс цієї історії — економіка війни. Масове застосування дешевих дронів в Україні та на Близькому Сході змусило армії використовувати набагато дорожчі ракети ППО проти цілей, які часто коштують у десятки й сотні разів менше. Саме тому лазерні системи виглядають привабливо: вони не витрачають класичних боєприпасів і теоретично знижують вартість одного перехоплення після розгортання системи. У цій логіці Китай намагається продати не просто установку, а новий шар ешелонованої ППО — між РЕБ, гарматною ППО та ракетними комплексами.