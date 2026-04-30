Китай виводить на ринок дешевий антидроновий лазер

Китайська Novasky продовжує просувати на зовнішній ринок мобільний лазерний комплекс NI-L3K, який уперше показали на Milipol 2025, а у квітні 2026 року знову виставили на DSA 2026 у Куала-Лумпурі.



Йдеться про легку 3-кВт установку на пікапі, заточену під боротьбу з малими БпЛА на ближній дистанції.

За даними з виставкових матеріалів, система може супроводжувати цілі на дальності близько 1,4 км, працює в секторі -175° до +175° по азимуту і -15° до +50° по куту місця, а на ураження однієї цілі їй потрібно близько 10 секунд утримання променя.У публічному описі NI-L3K прямо подається як останній, найдешевший рубіж у багатошаровій антидроновій обороні: без боєприпасів, з мінімальним супутнім ураженням і з низькою вартістю одного перехоплення порівняно з ракетами чи навіть частиною кінетичних систем.Але межі цього виробу теж видно одразу. Потужність у 3 кВт автоматично ставить NI-L3K у сегмент короткодіючих лазерів проти малих цілей, а не універсальних систем ППО. Обмеження по тривалості безперервної роботи, залежність від батарей, потреба тримати промінь на цілі кілька секунд і чутливість до диму, пилу та погоди означають, що проти рою або в складній атмосфері така система сама по собі не вирішує проблему.Якщо такі системи справді підуть у серію й експорт, ринок антидронової оборони дуже швидко зміститься від дорогих перехоплень до боротьби за найдешевший постріл.