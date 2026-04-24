Китай виводить на ринок цілий внутрішній ешелон ППО проти рою

24 апреля 2026, 14:15

На DSA 2026 у Куала-Лумпурі китайська **Novasky** показала комплекс NI-HP1000 — мобільну систему ближньої дії з мікрохвильовим ураженням для боротьби з роєм дронів.



У поточній конфігурації вона поєднує радар NI-R8000D, оптико-електронну станцію NI-C5000 і власне мікрохвильовий ефектор NI-HP1000, тобто продається не як окрема «гармата», а як уже зведений контур виявлення, підтвердження та ураження.

Технічно система виглядає саме як інструмент останнього рубежу. Радар у X-діапазоні 9,2–9,8 ГГц заявлений із круговим оглядом, здатністю бачити ціль з ЕПР 0,01 м² на дистанції до 10 км і супроводжувати щонайменше 512 груп цілей.Оптико-електронний модуль додає тепловізійний і телевізійний канали та лазерний далекомір, причому для малого БпЛА розміром 0,3 × 0,3 м виробник заявляє виявлення більш ніж за 6 км в ІЧ-каналі і більш ніж за 5 км у видимому спектрі.Сам мікрохвильовий модуль працює на дальності не менше 1 км, має кругове покриття, швидкість сканування антени не менше 20°/с, споживання до 20 кВт і підтримує серію повторних випромінювань.На відміну від лазера, який вимагає точного утримання променя на конкретній точці цілі, мікрохвильова система б’є по електроніці в межах сектора. Це робить її особливо привабливою саме проти масованих малих БпЛА, де критичні не стільки бронепробиття чи кінетика, скільки швидкість реакції та здатність не «розсипатися» під насиченням.Китай уже не просто експериментує з directed energy, а послідовно формує експортну лінійку антидронових систем різних типів. Ще на Milipol 2025 Novasky показувала контейнерний кінетичний перехоплювач NI-KC300 і автомобільний лазерний комплекс NI L3K, а тепер додає до цього мікрохвильовий модуль. Це означає, що Пекін намагається зайняти ринок не одним «суперзасобом», а набором взаємодоповнювальних рішень під різні сценарії загрози.