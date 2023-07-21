21 июля 2023, 14:15

Компания D-Link представляет новое поколение сервисных маршрутизаторов – DSA-2108S, DSA-2208X, DSA-2308X.



Новинки реализованы на современных высокопроизводительных аппаратных платформах с оптическими портами SFP/SFP+ и рекомендованы для применения в сетях средних и крупных предприятий, удаленных подразделениях и офисах корпоративных клиентов, которым требуется надежное и производительное решение для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз, организации безопасных VPN-подключений и бесперебойного доступа в интернет.

DSA-2108S реализован на базе 2-ядерного процессора Intel Celeron 3865U 1.8 GHz, оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR3, 64 ГБ Flash-памяти, 6 портами 1000Base-T и 2 портами SFP.

DSA-2208X реализован на базе 4-ядерного процессора Intel Atom C3558 2.2 GHz, оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 32 ГБ Flash-памяти, 6 портами 1000Base-T и 2 портами 10G SFP+.

DSA-2308X реализован на базе 8-ядерного процессора Intel Denverton Atom C3758 2.2 GHz, оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4, 32 ГБ mSATA Flash-памяти, 6 портами 1000Base-T и 2 портами 10G SFP+.

Функциональные преимущества новых сервисных маршрутизаторов:Расширенный функционал маршрутизации и межсетевого экрана.Поддержка VPN-туннелей на основе IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP/IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, EoIP, L2TPv3 (unmanaged).Резервирование каналов связи и балансировка нагрузки между соединениями.Мониторинг и управление состоянием VPN-туннелей (DPD, Keep-alive).Детальная и гибкая настройка правил фильтрации.Мониторинг параметров сети (SLA-агент).Масштабируемая производительность в зависимости от выбора аппаратной платформы.Планируемое начало поставок – сентябрь 2023 года. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DSA-2108S – $691, DSA-2208X – $1 181, DSA-2308X – $1 656.