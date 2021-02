D-Link расширяет модельный ряд маршрутизаторов c технологией EasyMesh

15 февраля 2021, 10:15

Компания D-Link объявляет о расширении модельного ряда беспроводных маршрутизаторов с технологией EasyMesh.



Новинки предназначены для организации высокоскоростного бесшовного покрытия Wi-Fi с интеллектуальным сетевым управлением в современных многокомнатных квартирах, коттеджах, офисах, мини-отелях и других помещениях с большой площадью и сложной планировкой.

Технология EasyMesh обеспечивает:централизованную настройку, управление и мониторинг работы всех EasyMesh-устройств c одного маршрутизатора-контроллера;единое беспроводное покрытие с постоянным мониторингом качества сигнала мобильных клиентов и автоматическим переключением на точку с самым сильным сигналом Wi-Fi;динамическую маршрутизацию с выбором оптимального маршрута для передачи данных;автоматическое восстановление связи при отказе одного из узлов сети EasyMesh;простое и гибкое масштабирование за счет подключения дополнительных EasyMesh-маршрутизаторов D-Link по кабелю или по Wi-Fi.Программное обеспечение разработано российским Центром исследований и разработок D-Link в г. Рязани с учетом современных требований к сетевому оборудованию для построения беспроводных сетей уровня SOHO/SMB. В настоящее время технология EasyMesh реализована в новых двухдиапазонных маршрутизаторах AC1200 Wave 2 MU-MIMO:DIR-825/I c WAN-портом 1000 Мбит/с, 4 LAN-портами 1000 Мбит/с, многофункциональным портом USB 2.0 и 4 внешними антеннами 5 dBi;DIR-815/R4 c WAN-портом 100 Мбит/с, 4 LAN-портами 100 Мбит/с, многофункциональным портом USB 2.0 и 4 внешними антеннами 5 dBi;DIR-822/E c WAN-портом 100 Мбит/с, 4 LAN-портами 100 Мбит/с и 4 внешними антеннами 5 dBi.В ближайших планах компании существенное расширение модельного ряда беспроводных маршрутизаторов с технологией EasyMesh.