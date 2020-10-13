Слухи: создатели дилогии Ni no Kuni уходят с западного рынка

13 октября 2020, 14:15

Компания Level-5 объявила о прекращении деятельности в Северной Америке. Студия-разработчик известна японскими ролевыми играми: сериями Ni no Kuni, Yo-Kai Watch, Inazuma Eleven и Professor Layton.

Согласно многочисленным источникам издания GamesIndustry, как Level-5 International America, так и дочерний офис компании, Level-5 Abby, начали постепенно уменьшать свои силы в середине прошлого года, в частности, уволили львиную долю сотрудников обоих офисов.По той же информации главный операционный директор Level-5 Abby и руководитель повседневных операций Юкари Хаякава (Yukari Hayakawa) покинула компанию в начале этого года. Изданию GamesIndustry не удалось связаться с ней для получения комментария.Ещё в июле 2019 года Level-5 International America подтвердила закрытие дизайнерского отдела, но заявила, что это не крупномасштабная реструктуризация. Пока неясно, что будет с релизами разработчика на Западе, но один из источников предположил, что в настоящее время студия не планирует выпускать какие-либо игры за пределами Японии.