Сетевой шутер Rust: Console Edition выйдет на PS4 и Xbox One 21 мая

29 марта 2021, 16:15

Компания Double Eleven объявила о том, что онлайн-шутер с элементами выживания Rust: Console Edition выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 21 мая — разработчик уже открыл приём предварительных заказов в PlayStation Store и Microsoft Store.



В настоящее время можно приобрести три издания Rust: Console Edition. Стандартное включает копию игры и комплект моделей раскраски (Копьё будущего, Топор будущего и Кирка будущего).

Deluxe-издание стоимостью $59,99 в Microsoft Store:копию игры;комплект моделей раскраски Future (Копьё будущего, Топор будущего и Кирка будущего);набор кобальтового работника (1500 монет Rust, стандартный каменный комплект раскраски, стандартные кобальтовые раскраски для куртки, брюк и туфель, уникальную модель раскраски для очага, модель раскраски для спального мешка и модель раскраски для деревянной двери);ранний доступ на 3 дня;доступ к публичному бета-тестированию;доступ к закрытому бета-тестированию.Наконец, Ultimate-издание стоимостью $79,99 в Microsoft Store:копию игры;комплект моделей раскраски Future;набор кобальтового работника;элитный боевой комплект моделей (чёрно-золотые модели мачете, АК-47, железной маски и железного нагрудника);1100 монет Rust;ранний доступ на 3 дня;доступ к публичному бета-тестированию;доступ к закрытому бета-тестированию.Действие игры разворачивается на загадочном постапокалиптическом острове, усеянном полуразрушенными промышленными сооружениями. В матче, где участвует до 100 других пользователей, вы должны выжить в этом странном мире, где все хотят вашей смерти.