29 марта 2021, 16:15

Сетевой шутер Rust: Console Edition выйдет на PS4 и Xbox One 21 мая

Компания Double Eleven объявила о том, что онлайн-шутер с элементами выживания Rust: Console Edition выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 21 мая — разработчик уже открыл приём предварительных заказов в PlayStation Store и Microsoft Store.

В настоящее время можно приобрести три издания Rust: Console Edition. Стандартное включает копию игры и комплект моделей раскраски (Копьё будущего, Топор будущего и Кирка будущего).

Deluxe-издание стоимостью $59,99 в Microsoft Store:

    копию игры;
    комплект моделей раскраски Future (Копьё будущего, Топор будущего и Кирка будущего);
    набор кобальтового работника (1500 монет Rust, стандартный каменный комплект раскраски, стандартные кобальтовые раскраски для куртки, брюк и туфель, уникальную модель раскраски для очага, модель раскраски для спального мешка и модель раскраски для деревянной двери);
    ранний доступ на 3 дня;
    доступ к публичному бета-тестированию;
    доступ к закрытому бета-тестированию.

Наконец, Ultimate-издание стоимостью $79,99 в Microsoft Store:

    копию игры;
    комплект моделей раскраски Future;
    набор кобальтового работника;
    элитный боевой комплект моделей (чёрно-золотые модели мачете, АК-47, железной маски и железного нагрудника);
    1100 монет Rust;
    ранний доступ на 3 дня;
    доступ к публичному бета-тестированию;
    доступ к закрытому бета-тестированию.

Действие игры разворачивается на загадочном постапокалиптическом острове, усеянном полуразрушенными промышленными сооружениями. В матче, где участвует до 100 других пользователей, вы должны выжить в этом странном мире, где все хотят вашей смерти.
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