Сетевой шутер Rust: Console Edition выйдет на PS4 и Xbox One 21 мая

Компания Double Eleven объявила о том, что онлайн-шутер с элементами выживания Rust: Console Edition выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 21 мая — разработчик уже открыл приём предварительных заказов в PlayStation Store и Microsoft Store.
В настоящее время можно приобрести три издания Rust: Console Edition. Стандартное включает копию игры и комплект моделей раскраски (Копьё будущего, Топор будущего и Кирка будущего).
Deluxe-издание стоимостью $59,99 в Microsoft Store:
копию игры;
комплект моделей раскраски Future (Копьё будущего, Топор будущего и Кирка будущего);
набор кобальтового работника (1500 монет Rust, стандартный каменный комплект раскраски, стандартные кобальтовые раскраски для куртки, брюк и туфель, уникальную модель раскраски для очага, модель раскраски для спального мешка и модель раскраски для деревянной двери);
ранний доступ на 3 дня;
доступ к публичному бета-тестированию;
доступ к закрытому бета-тестированию.
Наконец, Ultimate-издание стоимостью $79,99 в Microsoft Store:
копию игры;
комплект моделей раскраски Future;
набор кобальтового работника;
элитный боевой комплект моделей (чёрно-золотые модели мачете, АК-47, железной маски и железного нагрудника);
1100 монет Rust;
ранний доступ на 3 дня;
доступ к публичному бета-тестированию;
доступ к закрытому бета-тестированию.
Действие игры разворачивается на загадочном постапокалиптическом острове, усеянном полуразрушенными промышленными сооружениями. В матче, где участвует до 100 других пользователей, вы должны выжить в этом странном мире, где все хотят вашей смерти.