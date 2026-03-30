РФ тестує ультрадешевий повітряний перехоплювач

30 марта 2026, 17:15

У Росії почали публічно просувати новий дрон-перехоплювач «Сокол-І» від КБП «Полёт», який позиціонується як максимально здешевлений засіб боротьби з ворожими безпілотниками.



За російськими повідомленнями, апарат виконаний із пінопласту, несе мінімальний набір електроніки, камеру, батарею та бойову частину на базі ручної гранати. Заявлені параметри — швидкість до 150 км/год і робоча висота до 5 км.

Найважливіше тут не матеріал корпуса і не сам «пінопластовий» ефект, а логіка виробу. «Сокол-І» виглядає як спроба дати російським підрозділам наддешевий одноразовий інструмент для полювання на дорожчі розвідувальні БпЛА.З технічної точки зору ставка тут зроблена на жорсткий воєнний прагматизм: мінімум матеріалів, мінімум складної електроніки, прийнятна швидкість і достатній бойовий ефект проти повільніших або середньошвидкісних цілей.Якщо такий апарат справді вдається виробляти масово й дешево, то він вписується у ту саму економіку війни, яка вже змусила обидві сторони шукати дешеві перехоплювачі замість дорогих ракет або складних спеціалізованих систем.Але російський піар тут явно забігає наперед. Тези про вже знищені SHARK, «Чаклун», «Лелека» і «Блискавка» у відкритому полі наразі циркулюють саме в російських медіа-переказах і не мають незалежного підтвердження, так само як немає прозорої статистики бойового застосування, серійності чи відсотка успішних перехоплень.Фактично вся публічна доказова база по «Соколу-І» зараз тримається переважно на сюжеті «Звезды» та його вторинних передруках, тоді як по старшому «Соколу» є лише більш ранні заяви самого розробника через ТАСС.