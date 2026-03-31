Китай переводить морський контроль у безекіпажний режим

31 марта 2026, 13:15

Китай уперше публічно показав не виставковий прохід, а саме відпрацювання «реалізованого чергування» групи безекіпажних катерів L30 у морській акваторії біля Чжухая.

За сюжетом CCTV, катери діяли за маршрутом, який задавав водний командний центр громадської безпеки Чжухая: самостійно виходили в район, будували стрій, обходили перешкоди й перехоплювали судно-порушник без екіпажу на борту.Сам L30 у китайських джерелах подається як 7,5-метровий патрульний безекіпажний катер із максимальною швидкістю 35 вузлів. У сюжеті від 25 березня 2026 року для нього заявили дальність понад 300 морських миль, тоді як офіційні виставкові матеріали 2024 року давали для L30 дальність 220 миль.Це, ймовірно, означає або оновлену конфігурацію, або різні варіанти комплектації. Виробник OceanAlpha прямо позиціонує L30 як платформу для берегових служб, морської безпеки, правоохоронних місій, пошуку і порятунку, а також охорони інфраструктури; у специфікації фігурують радар, LiDAR, кругове відеоспостереження, оптико-електронні системи, AIS та змінні корисні навантаження, включно з нелетальними засобами впливу.Ключове тут не швидкість і не сам корпус, а алгоритм колективної роботи. У китайському сюжеті інженери прямо пояснюють, що катери можуть адаптивно змінювати структуру строю залежно від задачі, стану апаратів і навколишньої обстановки.Водночас не варто перебільшувати. L30 у відкрито підтвердженому вигляді — це поки не ударний морський дрон у логіці чорноморської війни, а насамперед інструмент патрулювання, примусу, спостереження та морського правозастосування. Ще на авіасалоні в Чжухаї восени 2024 року цей самий клас катерів демонстрували саме в ролях патруля, огляду, переслідування підозрілих суден, боротьби з контрабандою та блокування швидкісних цілей.