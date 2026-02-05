РФ переходить до бойових випробувань морського дрона "Скорлупа"

5 февраля 2026, 13:45

Розробники російського ударного БпЛА «КВН» заявили про початок бойової апробації створених «з нуля» безекіпажних катерів «Скорлупа».



Про це повідомив гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Олексій Чадаєв, наголосивши, що підприємство вже налагодило серійне виготовлення корпусів для лінійки морських дронів різних типів — від камикадзе та «дрононосців» до транспортних платформ і мішеней.

Заявлений спектр застосування «Скорлупи» широкий: логістика, ударні місії, носій інших БпЛА, платформа для тренувань. За словами Чадаєва, найбільш проблемними виявилися саме навігація й зв’язок, але розробники стверджують, що змогли знайти робочі рішення, а паралельно намагаються локалізувати виробництво двигунів для БЕК — поки лише частково. На практиці це означає типову для російських БЕК модель: корпуси й базові рішення масштабуються достатньо швидко, а «вузьким місцем» залишаються енергетика, надійність силової установки та стійкий захищений канал керування.«Скорлупа» вписується в загальний тренд РФ — наздогнати сегмент морських дронів після того, як саме безекіпажні катери стали одним із ключових інструментів зміни ситуації в Чорному морі. При цьому розробники поки не розкривають ані характеристики швидкості, ані запас ходу чи масу бойової частини.Тому зараз це радше сигнал про перехід до регулярних бойових випробувань і спробу вийти на серійність, ніж вже доведена бойова можливість. Реальна небезпека «Скорлупи» визначатиметься не гучними заявами, а тим, чи зможе РФ масштабувати виробництво й забезпечити стабільний зв’язок та навігацію в умовах активної протидії.