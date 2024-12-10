Австралія успішно провела перший пуск ракети "Томагавк"

10 декабря 2024, 11:15

Запуск здійснив есмінець HMAS Brisbane (DDG-41) Королівських військово-морських сил Австралії.

Перед цим він пройшов чотиритижневе технічне обслуговування на військово-морській базі Сан-Дієго, пишуть Naval News.

"Ці випробування роблять Австралію третьою країною в світі, поряд зі США і Великою Британією, яка придбала і провела випробування крилатої ракети "Томагавк".

Це історичне досягнення з точки зору підвищення рівня летальності наших ВМС за такий короткий проміжок часу", - сказав командувач ВМС Австралії віце-адмірал Марк Хаммонд.

