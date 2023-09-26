Україна і Польща створюватимуть військово-медичний хаб

26 сентября 2023, 9:45

Україна та Польща працюють над створенням великого військово-медичного хабу, метою якого буде обмін досвідом, а також надання практичної допомоги, що важливо в умовах війни.

Про це розповів директор Військово-медичного інституту у Варшаві генерал Гжегож Гелерак, цитує Рубрика.Як підкреслив польський генерал, рішення про створення масштабного хабу у військово-медичній сфері між обома країнами було прийнято під час зустрічі представників ЗС України і Польщі, зокрема, керівників медичних ланок в обох арміях, що відбулася у травні цього року в Києві. Він зазначив, що тоді було визначено графік та план співпраці.