Австралія передавала Україні плануючі авіабомби JDAM-ER, — Australian Defence

Коли саме та у якій кількості — невідомо.
Видання зазначає, що постачання цих бомб стало можливим після того, як вони були виведені зі служби Королівських ВПС Австралії.
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