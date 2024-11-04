4 ноября 2024, 12:45

Австралія передавала Україні плануючі авіабомби JDAM-ER, — Australian Defence

Коли саме та у якій кількості — невідомо.

Видання зазначає, що постачання цих бомб стало можливим після того, як вони були виведені зі служби Королівських ВПС Австралії.


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