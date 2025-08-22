Е-рецепт з України діятиме в аптеках ЄС

22 августа 2025, 10:45

Українці зможуть отримувати ліки за електронними рецептами не лише вдома, а й за кордоном.

Це стане можливим завдяки пілотному проєкту Європейського цифрового гаманця (EUDI Wallet), який об’єднає медичні дані між країнами.

У застосунку можна буде зберігати ID, медичні записи та рецепти. Аптеки в ЄС бачитимуть українські призначення й видаватимуть препарати на їх основі.Тестування вже стартувало в 12 країнах, серед них: Німеччина, Франція, Польща, Італія, Іспанія, Чехія та інші. Україна — єдина держава поза ЄС, яка бере участь у проєкті.