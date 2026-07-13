Казахстан и ФБР расширяют сотрудничество в борьбе с киберпреступностью

Глава МВД Казахстана Саденов в ходе рабочего визита в США принял участие в Полицейском саммите ООН в Нью-Йорке.
На полях саммита министр провел переговоры с руководителем офиса ФБР в Нью-Йорке Барнаклом. Стороны обсудили расширение сотрудничества в противодействии организованной и киберпреступности, развитие цифровых технологий, обмен опытом и подготовку специалистов.
Казахстанская делегация также посетила Центр совместных операций ФБР и департамент полиции Нью-Йорка, где ознакомилась с современными системами видеонаблюдения, цифровой аналитики и координации полицейских подразделений в режиме реального времени.