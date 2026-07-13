В Германии запускают серийное производство НРК Gereon для ВСУ

13 июля 2026, 9:15

«Чтобы поставить Gereon Украине, мы наращиваем производство на нашем заводе в Ульме. Таким образом, стратегическое партнерство с ARX Robotics вносит весомый вклад в укрепление европейской оборонной политики путем поддержки Украины», - заявил гендиректор оборонного подразделения DEUTZ Герре. В компании сообщили, что серийное производство должно начаться в течение нескольких недель, а первые системы, изготовленные на предприятии в Ульме, планируют поставить Украине уже в конце лета.