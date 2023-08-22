Иран увеличил производство баллистических ракет на 64%

Об этом заявил гендиректор Организации соцобеспечения ВС страны аль-Реза.
«Мы достигли 40-процентного роста в производстве различных видов скоростных судов, потому что арена противостояния вооруженных сил с врагами - это морская сцена. Сегодня 60% наших оборонных услуг осуществляется за счет возможности подготовки кадров в университетах и специализированных компаниях», - отметил он.
По словам гендиректора, ещё одной миссией оборонной промышленности Ирана является создание умных дронов для развития оборонных возможностей страны.