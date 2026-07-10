У Раді вимагають відставки міністра оборони

10 июля 2026, 16:45

Народні обранці покладають відповідальність за зрив реформи ТЦК, який зокрема спричинив зіткнення у Львові, на міністра оборони Михайла Федорова. Про це заявив нардеп з монобільшості Роман Каптєлов.

Доручення щодо припинення “бусіфікації” очільник Міноборони отримав від президента ще в січні, а реформа ТЦК була обіцяна Федоровим під час призначення на посаду.Водночас, з того часу системні порушення прав громадян в процесі мобілізації тільки погіршилися. Міністр не вжив жодних заходів щодо припинення побиття людей, їх ізоляції та корупції в ТЦК, на чому регулярно акцентують оглядачі.Внаслідок цього депутати Верховної Ради виступили з вимогою його відставки.