У США відправили у відставку робота-патрульного через його повну безкорисність

22 июня 2026, 18:15

У місті Дублін (штат Огайо) завершили експеримент з роботом-патрульним DubBot вартістю близько $128 тисяч.

Протягом десяти місяців роботи робот, оснащений камерами спостереження та кнопкою екстреного зв'язку, не допоміг в жодному затриманні, не виписав жодного штрафу та не виявив жодного серйозного правопорушення.



Спочатку передбачалося, що DubBot допомагатиме поліції стежити за порядком і фіксувати інциденти, проте влада визнала проект неефективним і відмовилася від його подальшого використання.