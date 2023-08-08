Папір та якісь "залізяки". Айтівці провели експеримент на вулицях Києва

Для опитування обрали людей різного віку та професій. Людям показували магнітну стрічку, дискету, перфокарту, дископриймач та жорсткий диск. Для декого ці предмети були нічим іншим, як клаптиком паперу та якимись незрозумілими «залізяками». Проте відповіді решти людей вразили працівників GigaCloud. Що з цього вийшло, дивіться у відео.
https://www.youtube.com/watch?v=Cdc12jriylI&t=351sВпродовж останніх років рівень та темпи діджиталізації України вражають. Всього декілька хвилин потрібно, щоб оформити новий рахунок у банку чи відкрити ФОП. Для замовлення їжі не потрібно спілкуватися з офіціантом, а оплатити таксі можна карткою. Україна стала першою країною у світі, в якій цифровий паспорт має таку ж силу, що й паперовий чи пластиковий аналог. А у міністерстві цифрової трансформації прогнозують, що 2023 рік стане новою ерою розвитку додатка «Дія». У ньому з’являться безліч нових документів, і він стане доступним для юридичних осіб.
Всі ці технологічні досягнення важко уявити без хмар. Адже саме хмарні технології сприяють розвитку творчого потенціалу та стимулюють інноваційну діяльність в Україні. А разом з тим ми бачимо і результат еволюції носіїв інформації.
Фахівці GigaCloud зазначають, що були приємно вражені результатами. Більшість опитуваних правильно назвали всі носії інформації. А це ще раз доводить, що українці ― не лише смілива, а й розумна та прогресивна нація.