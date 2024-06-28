Литва надасть підтримку Україні у реформуванні системи військової освіти

28 июня 2024, 15:45

Про це йшлося на зустрічі першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, заступниці міністра оборони Наталії Калмикової та стратегічного радника високого рівня від Литовської Республіки генерал-майора (у відставці) Віталіюса Вайкшнораса.



Сторони обговорили практичні аспекти співпраці, включаючи аудит та рекомендації щодо системи військової освіти, підготовки, кадрової системи та мотивації військовослужбовців. А також домовилися про посилення співробітництва.