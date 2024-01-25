Ігор Терехов виступив проти об'єднання харківських вишів

25 января 2024, 12:15

Терехов взяв участь у засіданні Спілки ректорів Харківської області за участю заступника міністра освіти і науки.

Тема засідання була присвячена обговоренню планів МОН України щодо приєднання Української інженерно-педагогічної академії та ХНПУ імені Г. С. Сковороди до Харківського національного університету імені Каразіна, а також Харківського національного автомобільно-дорожнього університету до ще одного з вишів.Мер зазначив, що таке обʼєднання негативно вплине на розвиток системи освіти міста. Попередній досвід обʼєднання харківських університетів, за словами мера, теж не був ефективним."Я звертаюся до міністерства з проханням враховувати думку самих вишів і суспільства в цілому. Обʼєднувати університети Харкова зараз - нераціонально і передчасно. Не треба вирішувати за нас, користуючись залишковим принципом, - цей шлях веде в нікуди", - зазначив Ігор Терехов.