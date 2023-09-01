1 сентября 2023, 9:15

Голова Міноборони Великої Британії Бен Волес йде у відставку

За даними ЗМІ, сьогодні Британія оголосить ім'я нового міністра оборони.

Одним із кандидатів є Грант Шеппс, який наразі обіймає посаду міністра енергетичної безпеки.


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