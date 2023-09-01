За даними ЗМІ, сьогодні Британія оголосить ім'я нового міністра оборони.
Одним із кандидатів є Грант Шеппс, який наразі обіймає посаду міністра енергетичної безпеки.
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 12:15
На севере Казахстана обнаружили вспышку сибирской язвы
- Технологии | Сегодня, 11:45
Столичний метрополітен отримав ще 6 вагонів із Варшави
- Бизнес | Сегодня, 11:28
Чи готова ваша команда безпеки зробити перший пентест?
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Новим міністром оборони може стати Рустем Умєров
- Безопасность | Сегодня, 10:45
У Феодосії окупанти заборонили власникам маломірних суден виходити в море
- Бизнес | Сегодня, 10:25
Binance оголошує про наступну ініціативу в рамках партнерства із Run Ukraine
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Під Керчю знайшли стародавню статуетку
- Бизнес | Сегодня, 9:45
Як перевірити, які додатки мають доступ до мого акаунту Google?
- Безопасность | Сегодня, 9:15
Голова Міноборони Великої Британії Бен Волес йде у відставку
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 16:09
ColorWay Extra Dry 1200gsm (CW-5612) - ваше авто оцінить його роботу
- Обзоры | 26 августа, 21:51
Patriot Viper V730 - механічна клавіатура, яка навчить вас грати
- Обзоры | 24 августа, 9:52
Deepcool PQ850M 850W - модульний і потужний блок живлення
- Обзоры | 13 августа, 17:03
EnerGenie BAT-12V100AH - потужна AGM-батарея з низьким саморозрядом
- Обзоры | 8 августа, 11:29
RIVACASE 7614 - ваша особиста "військова бананка"!
- Аналитика | 6 августа, 23:39
Найцікавіше за тиждень. Випуск 17 (2023) - YASNO розпочинає співпрацю з EcoFlow та нова Ajax KeyPad TouchScreen
- Фотогалереи | 6 августа, 11:50
Безпілотник для евакуації пораненого - робота українського винахідника
- Аналитика | 5 августа, 1:01
YADEA RN та Maxxter NEOS III - універсальні електроскутери для міста
- Аналитика | 3 августа, 9:50
Найцікавіше за тиждень. Випуск 16 (2023) - мікроінвертор EcoFlow PowerStream та нова турецька міна дальнього радіуса дії
Популярные новости
- Железо | 28 августа, 11:48
ColorWay CW-PB600LPA5BK-PDD - 65Вт повербанк ємністю 60 000 мА/год 5.00
- Бизнес | 28 августа, 10:45
Української мови у спілкуванні українців стає все більше 5.00
- Безопасность | Сегодня, 12:15
На севере Казахстана обнаружили вспышку сибирской язвы 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Столичний метрополітен отримав ще 6 вагонів із Варшави 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:28
Чи готова ваша команда безпеки зробити перший пентест? 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Новим міністром оборони може стати Рустем Умєров 0.00
- Безопасность | Сегодня, 10:45
У Феодосії окупанти заборонили власникам маломірних суден виходити в море 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:25
Binance оголошує про наступну ініціативу в рамках партнерства із Run Ukraine 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Під Керчю знайшли стародавню статуетку 0.00