РФ намагається "засліпити" небо: перші Shahed з ІЧ-прожектором

5 января 2026, 10:45

Оснащення «Шахедів» інфрачервоними прожекторами — черговий крок РФ у спробі вибити з гри саме ті інструменти ППО, які дали Україні відчутний ефект у 2025 році: вертольоти-перехоплювачі та зенітні дрони.

Спроба очевидна: змусити пілота, який працює в ПНБ по низьковисотній цілі, на кілька секунд «осліпнути» або спровокувати деградацію картинки на приладах старіших поколінь. На малій висоті й при нічному супроводі це може означати втрату просторової орієнтації, зрив атаки чи навіть аварійну ситуацію.Водночас по суті це не технологічний прорив, а грубий засіб тиску на найуразливішу ланку — людське око. Сучасні ПНБ 3-го покоління мають вбудований захист від перевипромінення, а тепловізійні системи дронів-перехоплювачів працюють в іншому діапазоні й просто «не бачать» цього підсвічування.Тобто нова модифікація Shahed радше створює локальний ризик для екіпажів гелікоптерів, ніж радикально змінює баланс у протидроновій війні.У ширшому контексті це чергове підтвердження: РФ системно «допилює» Shahed як багаторежимну платформу — від подвійної БЧ і нового оптичного блока до інтеграції ракети Р-60 для боротьби з нашими літаками й вертольотами.