Logitech Mobi Fold — перша ультракомпактна миша для роботи в дорозі

12 июля 2026, 22:15

Новинка створена для людей, які працюють не лише в офісі, а й у дорозі: в аеропортах, кафе, коворкінгах чи готелях.



За даними дослідження Logitech, серед 72% користувачів комп’ютерною мишею, лише 26% беруть її із собою для роботи у громадських місцях. Основною причиною є незручність транспортування традиційних моделей — вони займають багато місця та додають ваги сумці. У результаті користувачі змушені працювати з трекпадом ноутбука, жертвуючи комфортом і швидкістю роботи.



Саме для вирішення цієї проблеми Logitech розробила Mobi Fold — компактну мишу, яка у складеному вигляді легко поміщається в кишеню або невелике відділення сумки, а після відкриття перетворюється на повноцінний робочий інструмент.

«З Mobi Fold ми прагнули зробити перехід між роботою за столом і роботою в дорозі максимально простим. Миша складається майже вдвічі та, за нашими дослідженнями, зменшує навантаження на м’язи на 22% порівняно з використанням трекпада ноутбука», — зазначив Джозеф Мінгорі, віцепрезидент і генеральний директор Logitech.



Mobi Fold автоматично вмикається при відкритті та вимикається після складання, що допомагає економити заряд акумулятора. Для навігації використовується система Adaptive Touch Scrolling, яка забезпечує як точне покрокове прокручування документів і таблиць, так і швидке переміщення великими обсягами контенту.



Користувачі також можуть налаштувати дві додаткові кнопки через застосунок Logi Options+, призначивши їм швидкі дії, наприклад перемикання між програмами або створення скриншотів.



Для роботи з кількома пристроями Mobi Fold підтримує одночасне підключення до трьох гаджетів через Bluetooth®. Миша сумісна з Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS та Linux.

Mobi Fold оснащена тихими кнопками, що дозволяють комфортно працювати в бібліотеках, кафе чи інших спільних просторах. Корпус пройшов випробування на стійкість до падінь, має пилозахисне силіконове покриття, а механізм складання розрахований на 15 років щоденного використання.Ключові особливості Mobi Fold:автоматичне ввімкнення при відкритті та вимкнення при складанні;підключення до трьох пристроїв через Bluetooth;сумісність із Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS та Linux;Adaptive Touch Scrolling для точного та швидкого прокручування;дві програмовані кнопки з налаштуванням через Logi Options+;тихі кліки для комфортної роботи в громадських місцях;захист від пилу та конструкція, протестована на падіння;шарнір із ресурсом до 15 років використання;1 хвилина заряджання забезпечує до 22 годин роботи;до 30 днів автономної роботи від повного заряду;підтримка Fast Pair для швидкого підключення сумісних Android-пристроїв.Mobi Fold розроблена з урахуванням принципів сталого розвитку. Для виробництва використовується сертифікований перероблений пластик після споживання (до 36% у моделі Graphite), магніти зі 100% перероблених рідкісноземельних металів, а упаковка виготовляється з паперу, сертифікованого FSC.Новинка доступна в офіційних роздрібних мережах в Україні у кольорах Graphite та Off White.