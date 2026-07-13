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13 июля 2026, 8:45

Зеленский: Украинские дроны впервые достигли всех российских НПЗ

Президент Украины Зеленский заявил, что за последнюю неделю украинские силы нанесли серию ударов по объектам на территории России, задействованным в обеспечении военных действий. 

По его словам, дроны впервые достигли нефтеперерабатывающих заводов в Омске, расположенных почти в 2.500. км от украинской границы.

Зеленский также сообщил об ударах по нефтяной инфраструктуре в Саратовской, Ростовской, Тверской, Ставропольской, Краснодарской  областях, Татарстане и Башкортостане. 

Кроме того, по его словам, были поражены военный аэродром в Воронежской области, стратегическое предприятие в Твери, а также объекты в Московской, Ленинградской и Брянской областях.


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