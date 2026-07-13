Зеленский: Украинские дроны впервые достигли всех российских НПЗ

13 июля 2026, 8:45

Президент Украины Зеленский заявил, что за последнюю неделю украинские силы нанесли серию ударов по объектам на территории России, задействованным в обеспечении военных действий.

По его словам, дроны впервые достигли нефтеперерабатывающих заводов в Омске, расположенных почти в 2.500. км от украинской границы.



Зеленский также сообщил об ударах по нефтяной инфраструктуре в Саратовской, Ростовской, Тверской, Ставропольской, Краснодарской областях, Татарстане и Башкортостане.



Кроме того, по его словам, были поражены военный аэродром в Воронежской области, стратегическое предприятие в Твери, а также объекты в Московской, Ленинградской и Брянской областях.