Бронирование от мобилизации будет проходить в "Дії" — Минцифры

10 июня 2024, 8:45

На первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, которые работают на нужды сил обороны.

Если бизнес или государственный орган имеет право на бронирование, руководитель через портал "Дія" подаст списки работников и удостоверит электронной подписью заявление.

Далее "Дія" автоматически проверит по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в системе "Оберіг". Весь процесс продлится час.Руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале "Дія", а у человека обновится об этом информация в "Резерв+". Если он хочет получить бумажное подтверждение, то такая возможность также будет. И оба формата одинаково действуют.Ориентировочно запуск услуги произойдет в начале июля.